في كأس آسيا 2023.. العراق يهزم فيتنام ويتأهل بالعلامة الكاملة

جدة – هلال سلمان

اختتم منتخب العراق دور المجموعات في كأس آسيا بالعلامة الكاملة بعد أن قلب تأخره أمام فيتنام إلى فوز بنتيجة 3-2.

تقدم منتخب فيتنام بهدف هوانغ فيت قبل أن تنقص صفوفه بطرد فان كانغ في نهاية الشوط الأول، وأدرك العراق التعادل مطلع الشوط الثاني عبر ريبين سولاقا، ثم نجح البديل أيمن حسين في قلب النتيجة للعراق، بإحرازه الهدف الثاني للعراق والرابع له شخصيا في البطولة، قبل أن يهدر ركلة جزاء، ليدرك بعدها منتخب فيتنام التعادل عبر كوانغ هاي في الوقت بدل الضائع، لكن ركلة جزاء أخرى في الأنفاس الأخيرة منحت الفوز للعراق بعد أن سددها أيمن حسين بنجاح هذه المرة، لينفرد بصدارة الهدافين برصيد 5 أهداف.

وبات رصيد العراق 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، فيما ودعت فيتنام البطولة دون أن تحقق أي نقطة.