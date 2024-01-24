الرياضة

في دوري “يلو”.. الباطن يتخطى العين.. وتعادل الخلود والجبلين

صحيفة البلادaccess_time14 / رجب / 1445 هـ      24 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
اقتنص فريق الباطن 3 نقاط ثمينة بعد تغلبه على مضيفه العين بنتيجة 3-2 في المواجهة التي احتضنها استاد الملك سعود بالباحة، في ختام الجولة 18 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل للباطن محمد السهلي من ركلة جزاء، وخالد الخثلان، وممادو سورو، فيما سجل هدفي العين أنتوني أكوبوتو؛ الأول منهما من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الثامن، وتوقف رصيد العين عند النقطة 18 بالمركز الرابع عشر.

وفي الرس، حافظ فريقا الخلود والجبلين على موقعيهما في سلم الترتيب بعد تعادلهما بنتيجة 1-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الحزم. الجبلين كان البادئ بالتسجيل عن طريق هشام آل دبيس، وفي الوقت البدل الضائع أدرك الخلود التعادل عن طريق العراقي أحمد ياسين. بهذا التعادل، أصبح رصيد الخلود 32 نقطة بالمركز الثالث، والجبلين 33 نقطة بالمركز الثاني.

وحقق الصفا انتصارًا ثمينًا على ضيفه البكيرية بهدفين لهدف، في المواجهة التي جرت على ملعب الصفا.
سجل للصفا ريان البلوشي، وعبدالوهاب جعفر، فيما أحرز هدف البكيرية زكريا فاتي.

بهذه النتيجة، رفع الصفا رصيده إلى 14 نقطة متقدمًا للمركز 17 ، فيما بقي البكيرية عند 19 نقطة بالمركز الثالث عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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