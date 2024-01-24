طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة البيضاء بالكرز المجفف والكشمش

وصفة كوكيز بالشوكولاتة البيضاء مع الكرز المجفف والكشمش من المطبخ الأمريكي

المقادير اللازمة

1/2 كوب زبدة طرية

1/2 كوب سكر بني

1/2 كوب سكر

1 بيضة

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة اللوز

1/2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 1/3 كوب دقيق متعدد الأغراض

1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة نشا الذرة

3/4 كوب رقائق شوكولاتة بيضاء

1/2 كوب من الكرز المجفف

1/2 كوب من الكشمش المجفف

طريقة العمل

اخفقي الزبدة حتى تصبح ناعمة مدة دقيقة

أضيفي السكر البني والسكر الأبيض واخفقي جيدًا حتى يصبح كريمي

يخفق معهم البيض ومستخلص اللوز ومستخلص الفانيليا والملح

بمجرد دمجهم اتركيهم جانبًا

في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع صودا الخبز ونشا الذرة

بمجرد دمجهم ضعي المكونات الجافة ببطء في المكونات الرطبة

بعد أن تمتزج المكونات، أضيفي رقائق الشوكولاتة البيضاء والكشمش والكرز

تبرد العجينة في الثلاجة مدة 20 دقيقة على الأقل

سخني الفرن إلى 350 درجة

تقسم العجينة إلى كرات صغيرة حوالي 30 جرام لكل حبة

توضع على صينية بسكويت مسطحة بها ورق خبز مع ترك مسافة

اخبزيها لمدة 14-15 دقيقة، أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً قليلاً

تخرج وتقدم