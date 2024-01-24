المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كريم كراميل الحليب والكريمة

نيفين عباسaccess_time14 / رجب / 1445 هـ      24 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة كريم كراميل سهل وسريع

المقادير اللازمة

للكراميل
80 جرام سكر
15 ملل ماء

للبودينج
3 حبات بيض
3 حبات صفار بيض
500 ملل حليب
90 جرام سكر
200 جرام كريمة
ملعقة كبيرة فانيليا

طريقة العمل

الكراميل
في قدر علي النار يرفع السكر والماء
يترك حتي يتكرمل
ثم يرفع عن النار ويصب في قوالب
يترك ليبرد

البودينج
في وعاء يخفق البيض وصفار البيض والفانيليا معا بواسطة مضرب يدوي
في قدر يسخن الحليب والسكر والكريمة
يصب الخليط للبيض ويخفق سريعاً
ثم يصفي جيداً بمصفاة
يصب اعلي الكراميل البارد
تغمر الصينية بالماء المغلي حتي المنتصف
تخبز في فرن مسخن مسبقاً 150 درجة مدة 50 دقيقة
يخرج ويوضع بالثلاجة بعد ان يبرد مدة لا تقل عن 4-6 ساعات
يخرج ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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