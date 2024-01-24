طريقة عمل كريم كراميل الحليب والكريمة

وصفة كريم كراميل سهل وسريع
المقادير اللازمة
للكراميل
80 جرام سكر
15 ملل ماء
للبودينج
3 حبات بيض
3 حبات صفار بيض
500 ملل حليب
90 جرام سكر
200 جرام كريمة
ملعقة كبيرة فانيليا
طريقة العمل
الكراميل
في قدر علي النار يرفع السكر والماء
يترك حتي يتكرمل
ثم يرفع عن النار ويصب في قوالب
يترك ليبرد
البودينج
في وعاء يخفق البيض وصفار البيض والفانيليا معا بواسطة مضرب يدوي
في قدر يسخن الحليب والسكر والكريمة
يصب الخليط للبيض ويخفق سريعاً
ثم يصفي جيداً بمصفاة
يصب اعلي الكراميل البارد
تغمر الصينية بالماء المغلي حتي المنتصف
تخبز في فرن مسخن مسبقاً 150 درجة مدة 50 دقيقة
يخرج ويوضع بالثلاجة بعد ان يبرد مدة لا تقل عن 4-6 ساعات
يخرج ويقدم