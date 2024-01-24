طريقة عمل كريم كراميل الحليب والكريمة

وصفة كريم كراميل سهل وسريع

المقادير اللازمة

للكراميل

80 جرام سكر

15 ملل ماء

للبودينج

3 حبات بيض

3 حبات صفار بيض

500 ملل حليب

90 جرام سكر

200 جرام كريمة

ملعقة كبيرة فانيليا

طريقة العمل

الكراميل

في قدر علي النار يرفع السكر والماء

يترك حتي يتكرمل

ثم يرفع عن النار ويصب في قوالب

يترك ليبرد

البودينج

في وعاء يخفق البيض وصفار البيض والفانيليا معا بواسطة مضرب يدوي

في قدر يسخن الحليب والسكر والكريمة

يصب الخليط للبيض ويخفق سريعاً

ثم يصفي جيداً بمصفاة

يصب اعلي الكراميل البارد

تغمر الصينية بالماء المغلي حتي المنتصف

تخبز في فرن مسخن مسبقاً 150 درجة مدة 50 دقيقة

يخرج ويوضع بالثلاجة بعد ان يبرد مدة لا تقل عن 4-6 ساعات

يخرج ويقدم