طريقة عمل أمريكان دانش

أمريكان دانش هو نسخة مقابلة للدانش الدنماركي

المقادير اللازمة

لفة من عجينة الباف باستري

عبوة 200 جرام جبن كريمي

3 ملاعق سكر

2 ملعقة كبيرة دقيق

صفار بيضة

ملعقة صغير بشر ليمون

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ربع ملعقة صغيرة ملح

ثلاثة أرباع كوب مربى فراولة أو توت

طريقة العمل

يفرد العجين وهو بارد علي سطح مرشوش دقيق

يقطع جزء من العجين دوائر

ثم يقطع باقي العجين بشكل أصابع طولية بعرض 2-3 سم

تلف العجينة الطولية بشكل حلزوني

ثم توضع أعلي القطع الدائرية من العجين مع تثبيتها بدهن العجين الدائري صفار بيض مخفوق قبل وضع العجين الحلزوني

تخلط الجبنة والسكر والدقيق وصفار البيضة وبشر وعصير الليمون معاً

ثم يحشي الدانش بالخليط

توضع ملعقة كبيرة مربي اعلاه

ثم يخبز في فرن مسخن مسبقا 180 درجة حتي يصبح ذهبي اللون

يخرج ويقدم