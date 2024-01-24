بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل فادج الشوكولاتة البيضاء بجوز الهند والكرز

وصفة فادج لا تحتاج للكثير من الخطوات

المقادير اللازمة

3 أكواب (495 جم) شوكولاتة بيضاء

1 كوب (237 مل / 309 جم) من الحليب المكثف المحلى كامل الدسم بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب جوز هند مبشور كامل الدسم

نصف كوب كرز مجفف

طريقة العمل

عليمات

تبطن صينية مقاس 8 × 8 بوصة بورق الزبدة

تذوب الشوكولاتة في حمام مائي أو في المايكرويف

يضاف الحليب المكثف للشوكولاتة والكرز المقطع وجوز الهند ويقلب حتى يندمج تمامًا ويصبح الخليط موحد اللون وناعم

صبي الخليط اعلي ورق الزبدة

اضربي قاع الصينية على سطح العمل عدة مرات للتخلص من أي فقاعات هواء

ضعيها في الثلاجة حوالي 30 دقيقة او حتي تبرد وتتماسك

تخرج وتقطع وتقدم