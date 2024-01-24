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بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل فادج الشوكولاتة البيضاء بجوز الهند والكرز

نيفين عباسaccess_time14 / رجب / 1445 هـ      24 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة فادج لا تحتاج للكثير من الخطوات

المقادير اللازمة
3 أكواب (495 جم) شوكولاتة بيضاء
1 كوب (237 مل / 309 جم) من الحليب المكثف المحلى كامل الدسم بدرجة حرارة الغرفة
نصف كوب جوز هند مبشور كامل الدسم
نصف كوب كرز مجفف

طريقة العمل
عليمات
تبطن صينية مقاس 8 × 8 بوصة بورق الزبدة
تذوب الشوكولاتة في حمام مائي أو في المايكرويف
يضاف الحليب المكثف للشوكولاتة والكرز المقطع وجوز الهند ويقلب حتى يندمج تمامًا ويصبح الخليط موحد اللون وناعم
صبي الخليط اعلي ورق الزبدة
اضربي قاع الصينية على سطح العمل عدة مرات للتخلص من أي فقاعات هواء
ضعيها في الثلاجة حوالي 30 دقيقة او حتي تبرد وتتماسك
تخرج وتقطع وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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