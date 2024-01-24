انطلاق أعمال منتدى مكة للحلال

البلاد-ياسر خليل

انطلقت أعمال “منتدى مكة للحلال”، أمس(الثلاثاء) برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات، ويناقش على مدى ثلاثة أيام، مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بصناعة الحلال وذلك عبر جلسات نقاش والاجتماعات الرئيسية، كما يشهد لقاءات بين الوفود المشاركة لبحث التعاون.

يتناول المنتدى الأطر التنظيمية لضمان سلامة وأصالة المنتجات والخدمات الحلال، إضافة إلى صناعة الغذاء الحلال واستكشاف الاتجاهات والابتكارات وأفضل الممارسات في هذا القطاع، بما في ذلك إدارة سلسلة التوريد، ومراقبة الجودة، وسلامة الغذاء، وتلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة.

كما تسلط الجلسات الضوء على السياحة الحلال وإمكانيات جذب المسافرين المسلمين، وترويج الوجهات التي تلبي احتياجاتهم الثقافية والدينية، إضافة إلى بحث الفرص والتحديات في التمويل الحلال، بما في ذلك البنوك الإسلامية، والاستثمارات، والصكوك، وتطوير أدوات الاستثمار الحلال.

ويناقش ضيوف المنتدى، عبر جلساته المختلفة، قضية الأدوية والرعاية الصحية الحلال وخدمات الرعاية الصحية والأخلاقيات الطبية في توفير حلول رعاية صحية متوافقة مع الحلال، إضافة اللوجستيات وسلسلة التوريد الحلال بما في ذلك التحديات والفرص في اللوجستيات الحلال، والنقل والتخزين وتوزيع المنتجات الحلال مع الحفاظ على النزاهة في جميع أنحاء سلسلة التوريد.

وفي مجال الاقتصاد الرقمي الحلال سيوضح ضيوف المنتدى مدى استكشاف تقاطع الحلال والتكنولوجيا، بما في ذلك منصات التجارة الإلكترونية، واستراتيجيات التسويق الرقمي، وتطبيقات البلوك تشين، والحلول الرقمية المبتكرة في صناعة الحلال، إضافة إلى أهمية التعليم الحلال والبحث وبرامج التدريب لتطوير قوة عاملة ماهرة، وتعزيز الابتكار وتقدم المعرفة في مجال الحلال.