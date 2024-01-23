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تغيير موعد “كأس السوبر السعودي”
الرياضة

تغيير موعد “كأس السوبر السعودي”

صحيفة البلادaccess_time13 / رجب / 1445 هـ      23 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير موعد إقامة بطولة كأس السوبر السعودي، والتي كانت مقرر ة خلال الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس المقبلين.

وأشارت لجنة المسابقات، عبر بيان رسمي الاثنين، إلى أن القرار يأتي في ضوء التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواعيد مباريات الذهاب والإياب لدور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، والتي على إثرها تم تعديل موعد عدد من مباريات دوري روشن للمحترفين، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الرابطة.

وتعمل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مع الأطراف ذات العلاقة على تحديد موعد جديد يتناسب مع الأوقات المتاحة طبقًا لمتغيرات الروزنامة القارية على أن يتم إعلانه فور اعتماده.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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