تغيير موعد “كأس السوبر السعودي”

وأشارت لجنة المسابقات، عبر بيان رسمي الاثنين، إلى أن القرار يأتي في ضوء التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواعيد مباريات الذهاب والإياب لدور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، والتي على إثرها تم تعديل موعد عدد من مباريات دوري روشن للمحترفين، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الرابطة. وتعمل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مع الأطراف ذات العلاقة على تحديد موعد جديد يتناسب مع الأوقات المتاحة طبقًا لمتغيرات الروزنامة القارية على أن يتم إعلانه فور اعتماده.