الخريف: المملكة وجهة التقنية وصناعات المستقبل

البلاد – الرياض

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، إن الوزارة تهدف إلى جعل المملكة بيئة للاستثمار في التقنية وصناعات المستقبل وخلق فرص وظيفية نوعية، مشيرا إلى أنها تستهدف تصدير التقنية في المستقبل.

وأكد أن الوزارة تستهدف أن تجعل قطاع الصناعة بالكامل يتبنى التقنيات الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، حيث لديها مشروع كبير لتحويل 4000 مصنع لتبنّي نماذج العمل الجديدة والثورة الصناعية الرابعة والطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك بحسب تصريح لـ ” سي إن بي سي”.

وأشار معاليه إلى القطاعات الجديدة الواعدة للاستثمار الأجنبي المباشر، مثل قطاع السيارات وصناعة الأدوية، والتي تؤكد على سلامة البيئة الاستثمارية في المملكة، والتي تعد أكبر بلد مستهلك للسيارات،وذلك محفز لتلك الصناعة فيها مشيرا إلى أن المملكة ستقوم بصناعة البطاريات للسيارات الكهربائية والتي تعد أهم عنصر في جذب الاستثمار في تلك الصناعة، مؤكدا أن نظام المحتوى المحلي لا يفرق بين المستثمر السعودي والأجنبي، وأن المملكة تعد جاذبة للاستثمار وتسمح ببناء الشراكات.