“إثراء” يختتم مؤتمر تعلم بلا حدود

البلاد ــ الظهران

اختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” أمس النسخة الثانية من مؤتمر “تعلّم بلا حدود” تحت شعار السرد القصصي، بحضور ومشاركة 100 متحدث من دول العالم.

ووضع المؤتمر الذي أقامه “إثراء” على مدى يومين، أجندة حالة التعلم ضمن أولويات التطوير والتنمية، حيث توصّل المشاركون في المؤتمر عبر جلسات وورش عمل وحوارات إلى أن استحضار القصة وسردها ومشاركتها مع الآخر قد تنقذ حياة ملايين البشر في ظل ما تواجهه المجتمعات من تنوّع معرفي رقمي، في الوقت الذي أكدوا أن عُمق القصة ترتبط في الكثير من المتغيرات التربوية واللغوية والاجتماعية، إلى جانب علاقتها بالهوية الوطنية باعتبارها أيقونات تختزل جوهر الإنسانية.

بدورها استعرضت مديرة قسم البرامج في مركز إثراء نورة الزامل، جهود وإنجازات مركز إثراء الذي أولى للتعلم أهمية بالغة استنادًا إلى ركائزه في الأدب والثقافة والمعرفة والمجتمع ، مشيرة إلى أبرز البرامج التي طرحها مركز إثراء التي بلغت أكثر من 10 آلاف برامج وأكثر من نصف مليون ساعة تعليمية؛ لتمكين صنّاع الأفلام والمسرح والأدب والمتاحف وغيرهم، منوهة بأبرز المصنفات الأدبية والثقافية التي أصدرها المركز محليًا وعالميًا.

وتضمن المؤتمر جلسة حوارية بعنوان “حالة التعّلم الثقافي اليوم” بحثت دور المؤسسات الثقافية والمشاريع التي تصب في عملية التعّلم، واستعرضت منهجية البرامج التعلمية داخل مرافق إثراء من خلال سلسلة الأنشطة والفعاليات التي تقام طيلة العام وتستهدف جميع الفئات العمرية؛ لتوظيف المهارات الإبداعية وخلق قادة مبدعين يتنافسون محليًا وعالميًا.

وهدف المؤتمر إلى تمكين المتخصصين والمتعلمين وتشجيعهم على تبني أدوات تعليمية مبتكرة لإنشاء قنوات تواصل مع جماهيرهم، وتشجيع الحضور لأخذ زمام المبادرة في رحلة التعلم مدى الحياة، إلى جانب تصميم تجارب ملهمة ضمن الصناعة الثقافية الإبداعية وتبادل المعرفة المهنية والحوار الثقافي ونظام التعلم غير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.