“أرامكو”: منشآت جديدة للغاز بقيمة 3.3 مليارات دولار

البلاد – الرياض

اختارت شركة “أرامكو السعودية” مشروعاً مشتركاً تابعاً لـ”سينوبك إنجنييرينغ غروب” الــصــــــــينـــــية و”تكــــنيكـــــاس ريـــــونـــــيــــــــداس” الإسبانية، لتطوير مجمع جديد لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في المملكة، بموجب عقدين بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار.

قالت الشركة الإسبانية في بيان أمس الاثنين، إن العقدين اللذين يشملان أعمال الهندسة والمشتريات والبناء، يتضمنان بناء منشآت تقطير الغاز الطبيعي المسال (المرحلة الأولى)، والمرافق المشتركة (المرحلة الثانية) في مشروع “الرياس”، والتي تشمل مرافق التخزين والتصدير.

وذكر البيان أن المرافق الجديدة التي ستطورها الشركتان الإسبانية والصينية، ستصل طاقة المعالجة فيها إلى 510 آلاف برميل يومياً من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف أن مدة العقدين تصل إلى حوالي 46 شهراً للحزمة الأولى، وحوالي 41 شهراً للحزمة الثانية.