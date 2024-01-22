الرياضة وفـد اتحــاد اللجان الأولمبية العربية يتفقـد منشآت “عربية السيدات 2024”

متابعة – هاني البشر

تفقـــد عبدالعـزيز العنزي، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية والوطنية العربية برفقة الشيخة حياة آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في الاتحاد، عدداً من المنشآت التي ستقام عليها منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024، المقرر إقامتها في إمارة الشارقة الإماراتية خلال الفترة من 02-12 فبراير المقبـل بمشاركة 64 فريقاً رياضياً و560 لاعبة من 15 دولة عربية يتنافسون لنيل لقب 8 ألعاب رئيسية. وشهدت الزيارة حضـور حنان المحمود، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات ونورة الشامسي “مديرة الدورة” وفيصل غسال، عضو لجنة الإشراف والمتابعة في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، كما تخللت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة المنظمة العليا للدورة مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، تنص على منح اللجنة المنظمة العليا جميع حقوق الرعاية والإعلان والتسويق والنقل التلفزيوني للنسخة السابعة من الدورة وعوائدها. وخلال حفل التوقيع، الذي عقد بمشروع الجادة في الشارقة، أكدت الشيخة حياة آل خليفة أن الرياضة تمثل عنصراً رئيساً في تعزيز روابط الأخوة بين الأشقاء العرب، وتؤكد توافق الأهداف والمصالح والقيم التي يسعى الجميع لتحقيقها. فيما عبرت حنان المحمود، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024، عن شكرها لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، مؤكدة ان الاتحاد شريكاً استراتيجياً وداعماً دائماً لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وعززت التزام اللجنة المنظمة العليا لـ “عربية السيدات” بتقديم نسخة متميزة ومثالية تليق بسمعة ومكانة الرياضة العربية وتحقق أهدافها وطموحاتها.