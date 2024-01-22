نائب أمير مكة يطلع على جهود الزراعة والبريد

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس ماجد الخليف، الذي سلّم سموه التقرير السنوي للفرع.

واستمع الأمير سعود بن مشعل لنبذة عن التقرير الذي يحوي إحصاءات؛ من أبرزها عدد المزارع في المنطقة البالغة عددها 26900 مزرعة، و71 سدًا تستوعب 816 مليون متر مكعب.

كما استقبل سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام البريد السعودي (سُبل) في المنطقة ربيع الخليل، يرافقه عددٌ من مسؤولي القطاع. واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح عن أعمال البريد السعودي في المنطقة، حيث تم خدمة ما يزيد عن مليون و700 ألف مستفيد عبر 81 فرعًا، وبلغ عدد الفروع التي تم تأهيلها في المنطقة؛ وفق الهوية الجديدة 16 مركزًا.