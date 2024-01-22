منصة “مدينتي” بأمانة جدة تسجل 13,120 عقدًا في 2023

جدة : البلاد

سجَّلت منصة إدارة المدينة “مدينتي” التابعة لأمانة محافظة جدة 13,120 عقدًا إلكترونيًا بين منتجي وناقلي النفايات, و 31 رخصة جمع ونقل، في حين بلغ عدد المستخدمين للمنصة من المنتجين 14,787 مستخدمًا خلال عام 2023.

وكشف تقرير صادر عن مركز “مدينتي” بالأمانة عن العام 2023، عن إجمالي النفايات التي تراقب المنصة حركة جمعها ونقلها إلكترونيًا والمقدرة بأكثر من 1,899,726 طنًا من النفايات البلدية التجارية, و 2,764,365 طنًا من مخلفات البناء والهدم والترميم ونواتج الحفريات, فيما تجاوز إجمالي الحاويات المراقبة حاجز الـ 24,460 حاوية نفايات، بالإضافة لتسجيل 3 مزودين لخدمات التتبع جرى ربطها بالمنصة مباشرة، والتي تعمل على تتبع أكثر من 9,138 مركبة متحركة على شوارع المدينة, كما رصدت المنصة 3,233 مخالفة.

وأوضح المدير العام لمركز مدينتي بالأمانة المهندس سعد بن محمد السميري، أن المنصة أطلقت خدمة الخطط التشغيلية لمشاريع الأمانة لتمكين المقاولين من إضافة الخطط وربطها بالمعدات المسجلة مسبقاً لإحكام الرقابة عليها واحتساب نسبة الإنجاز اليومية لكل خطة، حيث تم إنشاء 104 خطوط تشغيلية خاصة بالمشاريع خلال عام 2023, بالإضافة إلى 389 خطة تشغيلية لناقلي النفايات التجارية، في حين بلغ عدد المعدات المرتبطة بخطة تشغيلية 267 معدة, وعدد الحاويات المرتبطة بها 5819 حاوية.

كما تم عقد 17 ورشة عمل تدريبية، بالإضافة إلى 35 اجتماعًا بحضور 93 ممثلًا عن المقاولين والناقلين ومتعهدي الخدمات خلال العام الماضي للإلمام باشتراطات وطريقة تسجيل المعدات بمنصة مدينتي، وتفعيل أجهزة التتبع وكيفية اختيار مشروعاتهم من خلال نظام المركز المعرفي “داعم”, وإنشاء الخطط التشغيلية متضمنة مناطق البداية وإيواء المعدات ونقاط العمل ومناطق النهاية وتعيين المعدات والسائقين لكل خطة, كما تم التحديث على خدمة الخطة التشغيلية بإتاحة خاصية التفعيل اللحظي للخطة بما يتناسب مع الجدول الزمني لأداء الخدمة والمشروع.