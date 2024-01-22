الرياضة

في أمم أفريقيا.. غينيا الاستوائية تقسو على ساحل العاج وتتصدر ” الأولى”.. ونيجيريا في الوصافة

صحيفة البلادaccess_time12 / رجب / 1445 هـ      22 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق منتخب غينيا الاستوائية فوزًا كبيرًا على حساب البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا، منتخب ساحل العاج برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أجري مساء اليوم الاثنين على أرضية ملعب الحسن واتارا، لحساب الجولة الختامية من دور المجموعات.

تفنن منتخب غينيا الإستوائية في هز شباك منتخب الفيلة بطرق رائعة ومختلفة، حيث افتتح باب التهديف عند الدقيقة 42 عبر هداف الكان إيميليو نسوي، ثم سجل الهدف الثاني عبر بابلو غانيت عند الدقيقة 73 من ضربة حرة رائعة، ليعودبعدها  هداف الكاف ويسجل الهدف الثالث لغينيا الاستوائية وهدفه الخامس في المسابقة، بينما الهدف الرابع سجله جانيك بويلا عند الدقيقة 88.

 

وفي اللقاء الثاني من المجموعة الأولى، تغلب منتخب نيجيريا على منتخب غينيا بيساو بهدف وحيد.

بهذا الفوز، يتأهل منتخب غينيا الاستوائية كمتصدر لمجموعته متفوقًا على الوصيف منتخب نيجيريا بنسبة الأهداف ولكل منهما 7 نقاط، فيما سينتظر منتخب ساحل بصيص الأمل ليتأهل كأفضل منتخب يحتل المركز الثالث.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *