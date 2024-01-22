في أمم أفريقيا.. غينيا الاستوائية تقسو على ساحل العاج وتتصدر ” الأولى”.. ونيجيريا في الوصافة

محمود العوضي- جدة
حقق منتخب غينيا الاستوائية فوزًا كبيرًا على حساب البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا، منتخب ساحل العاج برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أجري مساء اليوم الاثنين على أرضية ملعب الحسن واتارا، لحساب الجولة الختامية من دور المجموعات.
تفنن منتخب غينيا الإستوائية في هز شباك منتخب الفيلة بطرق رائعة ومختلفة، حيث افتتح باب التهديف عند الدقيقة 42 عبر هداف الكان إيميليو نسوي، ثم سجل الهدف الثاني عبر بابلو غانيت عند الدقيقة 73 من ضربة حرة رائعة، ليعودبعدها هداف الكاف ويسجل الهدف الثالث لغينيا الاستوائية وهدفه الخامس في المسابقة، بينما الهدف الرابع سجله جانيك بويلا عند الدقيقة 88.
⚽️🥅 غينيا الاستوائية تباغت كوت ديفوار وتفتتح التسجيل عبر إيميليو إنسوي#كأس_أمم_إفريقيا | #غينيا_الاستوائية | #كوت_ديفوار #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/vvByX229tq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
⚽️🔥 من ركلة حرة مباشرة بابلو غانيت يعزز تقدم غينيا الإستوائية بهدف رائع#كأس_أمم_إفريقيا | #غينيا_الاستوائية | #كوت_ديفوار #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Qm9ity7gCS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
⚽️🔥 بأقل من دقيقتين من تسجيل الهدف الثاني .. إيميليو إنسوي يزيد من متاعب كوت ديفوار
⏯️ شاهد كيف خسر لاعبو كوت ديفوار الكرة بهذه الطريقة#كأس_أمم_إفريقيا | #غينيا_الاستوائية | #كوت_ديفوار #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/KadgJ47g2k
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
⚽️🔥 بويلا يضيف الهدف الرابع لغينيا الاستوائية
ماذا يحدث لدفاع كوت ديفوار؟#كأس_أمم_إفريقيا | #غينيا_الاستوائية | #كوت_ديفوار #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/7tvtSx9esd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
وفي اللقاء الثاني من المجموعة الأولى، تغلب منتخب نيجيريا على منتخب غينيا بيساو بهدف وحيد.
بهذا الفوز، يتأهل منتخب غينيا الاستوائية كمتصدر لمجموعته متفوقًا على الوصيف منتخب نيجيريا بنسبة الأهداف ولكل منهما 7 نقاط، فيما سينتظر منتخب ساحل بصيص الأمل ليتأهل كأفضل منتخب يحتل المركز الثالث.
⚽️🥅 أوبا سانغانتي يُسجل بالخطأ في مرماه ويهدي نيجيريا الهدف الأول#كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا | #غينيا_بيساو#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/31yjeBxhWS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024