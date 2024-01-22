غداً.. منتدى مكة برعاية وزير التجارة.. تعزيز دور المملكة في صناعات “الحلال”

البلاد-ياسر خليل

تعزيزاً لمفهوم الصناعة الحلال، تنطلق غدا الثلاثاء، أعمال منتدى “مكة للحلال” بمركز المعارض والفعاليات الغرفة التجارية بمكة المكرمة، تحت رعاية وزير التجارة معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ ويستمر ثلاثة أيام، وذلك في إطار تعزيز دور المملكة العربية السعودية في صناعات “الحلال”، وأهدافها في دعم النمو الاقتصادي الوطني والمشاركة في تنويعه.

يشارك في المنتدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات حلال، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأعضاء اتفاقية “منافع” التي تشمل الغرفة التجارية بمكة المكرمة، والغرفة التجارية بالمدينة المنورة، والغرفة الاسلامية للتجارة والتنمية، وغرفة جدة، وغرفة الطائف.

ويشهد المنتدى عددا من الجلسات النقاشية حول مختلف جوانب الصناعات الحلال، وتمكين أصحاب الأعمال من استيضاح الصور الدقيقة للمنتجات الحلال المندرجة تحت قطاعاتها الكبرى وتشمل قطاع التمويل الإسلامي، وقطاع الأغذية الحلال، وقطاع السياحة الإسلامية، وقطاع الصيدلة وصناعات الأدوية، وقطاع التجميل، وقطاع الخدمات اللوجستية والتسويق وغيرها، والقطاع التقني والأجهزة الطبية.

يتضمن اليوم الأول أربع جلسات نقاشية، تتاول الأولى “النماذج الناجحة في صناعة الحلال”، وتسلط الضوء على الابتكار والترويج والتسويق لمنتجات الحلال، وتعرض دراسة حالات لتجارب نوعية في الصناعة الحلال، والجلسة الثانية حول “تجارب عالمية في الصناعة الحلال”، امن الجوانب التنظيمية والتشريعية والقانونية والتنموية والاقتصادية، فيما تناقش الثالثة” الابتكار في التسويق والتميز التجاري في صناعة السفر والسياحة. ويختتم اليوم الأول جلساته بجلسة “التطوير وتحولات الصناعة الحلال عبر عرض الرؤى والتحديات”، التي تستعرض أفضل الممارسات والنماذج الناجحة للابتكار والتطوير والتسويق في الصناعة الحلال، وسيرافق المنتدى جلسات تبادل للعلاقات الثنائية لأصحاب الأعمال “B2B”، بهدف تعزيز التعاون بينهم واستقطاب فرص جديدة وأعمال ابتكارية تساهم في نمو الصناعات الحلال.