“الشؤون الإسلامية” بالشرقية تطلق مبادرة “فإنك بأعيننا”

الدمام : البلاد

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية أمس، مبادرة: “فإنك بأعيننا”، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر، وتستمر لمدة 8 أسابيع، بمشاركة 1300 شخص من منسوبي الفرع، ومنسوبي الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، حيث تستهدف أكثر من 500 مريضٍ ومريضة من مرضى مجمع الدمام الطبي، ومركز أمراض الكلى، بالإضافة إلى مرضى مستشفى الملك فهد التخصصي للأطفال.

كما نظّم الفريق التطوعي بالفرع 12 زيارة ميدانية للدعاة والداعيات لمجمع الدمام الطبي، حيث اطّلعوا على المعرض المصاحب للمبادرة، والاستماع للشرح المقدم من جمعية هداية حول هذه الشراكة المجتمعية، والمبادرة التي تحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.