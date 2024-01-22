“التجارة” تضبط مقيماً يدير متجرًا إلكترونياً مخالفاً

الرياض : البلاد

ضبطت وزارة التجارة مقيماً من جنسية آسيوية , يزاول نشاط التجارة الإلكترونية دون سجل تجاري أو ترخيص استثماري، ويدير متجراً إلكترونياً عبر منصة “Tik Tok” مستخدماً شقة سكنية في الرياض لتخزين وتسويق السلع والمنتجات لحسابه الخاص.

من "شقة سكنية" في الرياض.. وافد يدير متجرًا إلكترونيًا مخالفًا دون رخصة استثمار أجنبي وسجل تجاري.. ويستغل منصة "TikTok" لتسويق منتجاته وعرضها على المستهلكين. ⛔️ | تم إغلاق المتجر وإحالة المخالف للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقه. pic.twitter.com/cx5UJ3qSet — وزارة التجارة (@MCgovSA) January 22, 2024

وأغلقت الوزارة المتجر، وأحالت المخالف إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المتسوقين، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.