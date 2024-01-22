الارتقاء بمكانة الموانئ السعودية عالميا

البلاد – الرياض

حصدت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” جائزة “أفضل مساهمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية” ضمن حفل جوائز “إنترناشيونال فاينانس المالية” الذي أُقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصدت الهيئة الجائزة نتيجة ما حققته من جهود متسارعة في تطوير البنية التحتية للموانئ، حيث شهد عام 2023م وضع حجر أساس مشاريع تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال، وتدشين عدة مشاريع استراتيجية بمينائي الجبيل التجاري والصناعي لزيادة القدرة الاستيعابية.

كما عملت “موانئ” على تعزيز جاذبية الموانئ السعودية الاستثمارية، من خلال توقيع وتدشين ووضع حجر أساس 9 مناطق ومراكز لوجستية جديدة باستثمارات تتجاوز 6 مليارات ريال، وذلك في إطار أهدافها الرامية لتطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات, وأضافت “موانئ” بالشراكة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية 31 خدمة ملاحية جديدة، خلال عام 2023م تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الموانئ الدولية، والجهات الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بمكانة الموانئ السعودية بمجال النقل البحري، إقليمياً وعالميًا.