الرياضة أخضر التايكوندو يختتم معسكره في أبها

الرياض- محمد الجليحي قدم رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري شكره لرئيس نادي أبها الدكتور أحمد الحديثي على الجهود والاستضافة التي قدمها النادي للاعبي المنتخب السعودي، جاء ذلك عقب نهاية المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي للتايكوندو، الذي احتضنه نادي أبها. وكانت بعثة الأخضر قد غادرت لمدينة الشارقة لاستكمال التجهيز ومواصلة الإعداد للبطولات المقبلة الدولية والقارية، التي تأتي بطولتا العرب والفجيرة الدولية في مقدمتها، التي ستقام غرة شهر فبراير المقبل بإمارة الفجيرة، كأول الصراعات التي يدخلها المنتخب السعودي لهذا العام تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الروسي قربان بوغداييف والوطنيين محمد سعد وفهد الدويسان. من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه الأول بداية الموسم الجديد برئاسة العميد شداد العمري وحضور الأعضاء محمد الوبران نائب الرئيس والعميد عبدالله المالكي والعقيد فهد الصعيري والمهندس المهند الزعبي ومحمد قاضي وعبدالعزيز القحطاني والمدير التنفيذي محمد الشهري وتم ضع كافة الترتيبات للمشاركات المحلية والخارجية وتعزيز مسيرة الاتحاد في جميع الأصعدة.

من جانب آخر، أقيمت بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض ورشة عمل للمختصين في رياضة البارا، حيث تم شرح قوانين اللعبة وتقنياتها وتصنيفات الباراتايكوندو تمهيداً لإقامة دورة مستجدي الباراتايكوندو .

من جهة أخرى، نالت فرق” الترجي والخليج والصفاء والخويلدية” وصافة البطولة الدولية بعدد النقاط في منافسات البطولة الدولية (للبومسي).