نقل تحيات القيادة إلى الأهالي.. أمير الرياض يدشن مشروعات تنموية بمحافظة الغاط

البلاد – الغاط

شهدت محافظة الغاط إضافات تنموية جديدة، حيث رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مؤخرًا، حفل أهالي محافظة الغاط؛ بمناسبة جولة سموه التفقدية وتدشين عدد من المشروعات التنموية.

وخاطب سموه الأهالي في بداية الحفل قائلًا: ” لكم مني جزيل التقدير والامتنان على هذا الترحيب، الذي يشعرني بأنني بين أهلي وأحبابي، وأرجو الله- تعالى- لكم دوام التوفيق” مؤكدًا حرصه على تقديم الدعم الذي يسهم في نماء وازدهار المحافظة.

وأشار الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز إلى أنه جرى خلال اجتماع المجلس المحلي التأكيد على ما فيه خير وفائدة للمحافظة وأبنائها، ناقلاً تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للأهالي.

من جهته، رحب محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، في كلمة أهالي المحافظة، بزيارة أمير المنطقة، منوهًا بما تحظى به المحافظة من اهتمام ودعم من سمو أمير الرياض وسمو نائبه.

وقال: إن صفحات التاريخ تشهد بارتباط محافظة الغاط برجالها الأوفياء ببواكير الوحدة السعودية، الذين نذروا أنفسهم وقاموا بواجبهم؛ سمعًا وطاعةً، حتى تحققت الوحدة المباركة على يد موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه.

النماء والبناء

وأكد السديري، أن المملكة تنعم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يعضده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بعهدٍ زاهرٍ في شتى المجالات اتصف بالنماء والبناء والإدارة، مبينًا أن الغاط نالت كغيرها من محافظات المملكة سبق الاهتمام من القيادة الرشيدة.

وعدَّ تشريف سمو أمير منطقة الرياض لمحافظة الغاط أكبر وأسمى وأشمل تعبير على معاني التلاحم والألفة والتواصل بين القيادة والمواطنين، لاسيما مع ما تشهده هذه الزيارة من رعاية للمشاريع التنموية؛ تجسد نهج هذه البلاد في الاهتمام بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وخلال الحفل، شاهد سموه عرضًا مرئيًا حول المنجزات والمشروعات القائمة والمستقبلية في المحافظة، ثم ألقى الشاعر ناصر الوهيب قصيدة ترحيبية بهذه المناسبة.

عقب ذلك، دشن سموه، مبنى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، الذي أنشئ على مساحة بلغت ما يقارب 17 ألف متر مربع، وبتكلفة تقارب العشرة ملايين ريال ويقدم الخدمات الزراعية والبيئية.

وقدم مجموعة من طلاب وطالبات المحافظة أوبريتًا ترحيبيًا بعنوان “الزائر الغالي”.

عقب ذلك التقط سموه صورة تذكارية مع الطلاب المتفوقين على مستوى مدارس المحافظة لعام 1444هـ. وفي ختام الزيارة، أقام الأمير فيصل بن بندر، مأدبة غداء حضرها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ومحافظ الغاط ومسؤولو وأهالي المحافظة وأعضاء المجلس المحلي.