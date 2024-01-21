الرياضة

فيديو | أهداف مباراة ليفربول وبورنموث 4-0

محمد ابو الوفاaccess_time11 / رجب / 1445 هـ      21 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
مشاهدة أهداف مباراة ليفربول وبورنموث 4-0

اكتسح ليفربول نظيره بورنموث بأربعة أهداف نظيفة الأحد، لحساب مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).

 

أقيمت المباراة في أرضية ملعب (فيتالتي ستاديوم) معقل فريق بورنموث وسط حضور جماهيري غفير بالمدرجات، وأدار اللقاء الحكم الدولي الإنجليزي أندي مادلي.

 

بانتصاره، رفع الفريق الـ(سكاوزي) رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يظل بورنموث بالمركز 12 بواقع 25 نقطة.

 

سجّل أهداف ضد ليفربول وبورنموث كل من المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقتين 49 و93، وزميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقتين 70 و79.

 

أهداف مباراة ليفربول وبورنموث 4-0

 

 

 

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