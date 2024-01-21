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طيران ناس ومطار المدينة الأقل شكاوى

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1445 هـ      21 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر ديسمبر 2023م.

وكشفت الهيئة عن أن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت (1308) شكاوى، ورصد المؤشرُ أنَّ طيران ناس جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى، بواقع (42) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر ديسمبر وصلت إلى 100 %, بينما حلَّت الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ ثانياً بواقع (61) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 99 %، وجاء ثالثًا طيران أديل؛ حيث وصل عدد الشكاوى إلى (65) شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96 %، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر ديسمبر عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.

وأوضحت الهيئة أنَّ مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر ديسمبر الماضي، أشارَ إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1 % لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 5 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %.

كما حصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 2 % لكل 100 ألف مسافر بواقع 6 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %.وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، بما نسبته 3 % لكل 100 ألف مسافر بواقع 2 شكوى وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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