شاهد | تونس تتعادل بصعوبة مع مالي في كأس أمم إفريقيا

افتك منتخب تونس تعادلًا صعبًا من نظيره المالي بنتيجة (1-1) سهرة السبت، لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.



وفشل منتخب (نسور قرطاج) في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليًا، بعدما سقط في فخ الخسارة القاتلة بالدقائق الأخيرة أمام ناميبيا (0-1) بالجولة الأولى.



بهذه النتيجة يتصدّر منتخب مالي المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا برصيد 4 نقاط، فيما يأتي المنتخب التونسي بنقطة واحدة في المركز الثالث.



سجّل لاسين سينايوكو هدف السبق لمنتخب مالي في الدقيقة 10، ورد عليه صانع ألعاب منتخب تونس حمزة رفيعة بهدف التعادل في الدقيقة 20.

تلعب جنوب إفريقيا مباراة الجولة الثانية الأحد أمام ناميبيا، مع ملاحظة أن المنتخب الناميبي يمتلك 3 نقاط، فيما تتذيل جنوب إفريقيا المجموعة بلا رصيد.



في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير، يلعب منتخب تونس أمام جنوب إفريقيا، فيما تخوض مالي مواجهة في المتناول أمام ناميبيا.

شاهد أهداف تونس ومالي 1-1



