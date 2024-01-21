شاهد | المغرب يقع في فخ الكونغو بكأس أمم إفريقيا

أجبر منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره المغربي على التعادل (1-1) الأحد، في الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.



وظل منتخب (أسود الأطلس) متصدرًا للمجموعة بـ4 نقاط، فيما أنعش منتخب الكونغو الديمقراطية آماله في التأهل بوصوله إلى نقطتين في الوصافة.



أشرف حكيمي افتتح التسجيل للمغرب في الدقيقة السادسة، وأهدر سيدريك باكامبو ركلة جزاء للكونغو الديمقراطية في الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول.



في الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 76، أدرك مهاجم شتوتغارت الألماتي، ساليس مفومبا هدف التعادل للكونغو الديمقراطية من هجمة معاكسة.



ولحساب نفس المجموعة، يلعب منتخبا تنزانيا وزامبيا بعد قليل في لقاء سيحدد بنسبة كبيرة معالم المجموعة السادسة من كأس أمم أفريقيا 2024.

أهداف مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية 1-1