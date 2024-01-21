حقق برشلونة فوزًا صعبًا خارج قواعده على ريال بيتيس بأربعة أهداف لاثنين أمسية الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).
ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث على لائحة الدوري الإسباني، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب (51 نقطة) وجيرونا الوصيف (49 نقطة).
دارت أحداث المباراة في ملعب (بينيتو فيامارين) معقل ريال بيتيس أمام حضور جماهيري ضخم بلغ 54 ألف مشجّع، بصافرة الحكم الإسباني خيسوس جيل مانزانو.
أهداف برشلونة وريال بيتيس كان بطلها المهاجم فيران توريس الذي سجّل هاتريك بالدقائق 21 و48 و92، فيما أحرز للبارسا البديل البرتغالي جواو فيليكس (90).
فيما أحرز هدفي الفريق الأندلسي، صانع الألعاب المخضرم إيسكو ألاركون في الدقيقتين 56 و59، ليتوّج بجائزة رجل المباراة من طرف رابطة الدوري الإسباني.
شاهد أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس 4-2
هدف #برشلونة الاول فيران توريس #برشلونة_ريال_بيتيس
— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) January 21, 2024
هدف #برشلونة الثاني فيران توريس #برشلونة_ريال_بيتيس
— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) January 21, 2024
هدف #ريال_بيتيس الاول ايسكو
#برشلونة_ريال_بيتيس
— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) January 21, 2024
هدف التعاد #ريال_بيتيس ايسكو
#برشلونة_ريال_بيتيس
— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) January 21, 2024
هدف #برشلونة الثالث جواو فيليكس #برشلونة_ريال_بيتيس
— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) January 21, 2024
هدف #برشلونة الرابع فيران توريس #برشلونة_ريال_بيتيس
— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) January 21, 2024