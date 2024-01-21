حقق برشلونة فوزًا صعبًا خارج قواعده على ريال بيتيس بأربعة أهداف لاثنين أمسية الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).

ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث على لائحة الدوري الإسباني، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب (51 نقطة) وجيرونا الوصيف (49 نقطة).



دارت أحداث المباراة في ملعب (بينيتو فيامارين) معقل ريال بيتيس أمام حضور جماهيري ضخم بلغ 54 ألف مشجّع، بصافرة الحكم الإسباني خيسوس جيل مانزانو.



أهداف برشلونة وريال بيتيس كان بطلها المهاجم فيران توريس الذي سجّل هاتريك بالدقائق 21 و48 و92، فيما أحرز للبارسا البديل البرتغالي جواو فيليكس (90).



فيما أحرز هدفي الفريق الأندلسي، صانع الألعاب المخضرم إيسكو ألاركون في الدقيقتين 56 و59، ليتوّج بجائزة رجل المباراة من طرف رابطة الدوري الإسباني.

شاهد أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس 4-2