سبارك” و”شنايدر إلكتريك” توقعان اتفاقية لتأسيس منشأة تصنيع متطورة

“البلاد – الرياض

وقّعت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، المزود الرائد للمنظومات الصناعية، اتفاقية مع “شنايدر إلكتريك”، الشركة الرائدة عالمياً في التحول الرقمي وإدارة وكفاءة الطاقة، بهدف تأسيس منشأة تصنيع متكاملة على مساحة 20 ألف متر مربع، داخل مدينة (سبارك) بين الدمام والأحساء.

وستصنّع المنشأة أنظمة رئيسية ومهمة في قطاع الطاقة، وتشمل نظم التحكم بالتوزيع ونظم إيقاف التشغيل في حالات الطوارئ ونظم التحكم في الضواغط، وذلك دعماً لسلسلة قيمة الطاقة في السعودية.

وتسهم الاتفاقية في تعزيز حضور المملكة المتميز عالمياً كدولة رائدة في مجال تصنيع التكنولوجيا المتقدمة. وتشكل المنشأة الجديدة بالإضافة إلى تعزيزها القطاع الصناعي في المملكة محركاً للتنمية الشاملة فيها، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. وتعكس المنشأة الجديدة التزام شنايدر إلكتريك الراسخ تجاه شركائها وعملائها في السعودية، كما تعزز مسارات التنمية والتوسع بالنسبة للشركة في أسواق المملكة.



إلى ذلك، تدعم الاتفاقية طموح (سبارك) لتوطين أهم الخدمات ضمن قطاع الطاقة والارتقاء بمنتجاته في مجالات التحكم الذكي والسلامة الصناعية. وتستفيد الاتفاقية من خبرات شنايدر إلكتريك وتهدف إلى ضمان الأداء الموثوق والأمثل للعمليات الصناعية، مع التركيز على الأمان والكفاءة في كل عمليات المنشأة. وتتماشى الاتفاقية مع التزام المملكة بكفاءة استخدام الطاقة وهدفها بتعزيز ريادتها عالمياً في مجال الصادرات القائمة على تكنولوجيا الاستدامة. ويدعم هذا التعاون بين “شنايدر إلكتريك” و”سبارك” هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030م، وهو الالتزام الذي تعهدت به المملكة من بين 123 دولة في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP28) الذي استضافته دبي نهاية العام الماضي.

وبهذه المناسبة، قال سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لدى سبارك: “يسرّنا اختيار شنايدر إلكتريك الاستراتيجي لمدينة سبارك كمقر لمنشأتها الجديدة والمتقدمة. وهذا التعاون يؤكد حرصنا على رعاية تطوير المنتجات والخدمات المحلية مع تقديم منصة مجهزة ببنية تحتية وخدمات عالية المستوى تسرّع النمو في مؤسسات عملائنا وتضيف قيمة مستدامة لمجتمعاتنا، فيما نواصل رؤيتنا المتمثلة في توفير منظومة عالمية المستوى للشركات الدولية والمحلية”. بدوره، قال محمد شاهين، رئيس شنايدر إلكتريك في المملكة العربية السعودية واليمن والبحرين: “تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) على التزام شنايدر إلكتريك بالمساهمة في التطور المتواصل لمشهد الطاقة في السعودية، وتبرز حرصنا على توطين الخدمات ضمن ذلك القطاع. وعبر خبراتنا الصناعية، سندعم رؤية سبارك ونسهم في إرساء منظومة عالمية المستوى تحفز القيمة المستدامة للمجتمعات وتسرّع نمو المؤسسات، بموازاة تطلعنا إلى تعاون ناجح يجسد الابتكار والتميز في قطاع الطاقة”. ومن المتوقع استكمال المشروع في الربع الثالث من العام 2025م وفق أعلى معايير “ليد” للبناء الأخضر الأكثر استخداماً على مستوى العالم في مجال التصميم الريادي البيئي والطاقي.