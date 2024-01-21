“بيئة مكة” تُطلق مبادرة توزيع شتلات في مهرجان بوليفارد أضم

مكة المكرمة : واس

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة مُمثلًا بمكتبه بمحافظة أضم مبادرة توزيع شتلات في مهرجان البوليفارد بالمحافظة، إضافة إلى تقديم شرح مفصل حول طرق زراعتها وأساليب ريها.

وتهدف المبادرة إلى زيادة الوعي البيئي والتوعية بأهمية التشجير وزراعة الشتلات، والإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يضمن مشاركة فعَّالة من جميع أفراد المجتمع ، إضافة إلى التمهيد لإطلاق برنامج تحت وسم “السعودية الخضراء” .

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم عبدالرحمن بن رجب بن علي المالكي، بأن نشاطات المتطوعين خاصة في الجانب البيئي تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال العمل على زيادة الوعي بأهمية حماية النظم البيئية، واستعادة توازنها وتنمية الغطاء النباتي بزيادة المساحات الخضراء، بالإضافة لتأثير ذلك في تعزيز جودة الحياة، بما يتواكب مع مبادرة السعودية الخضراء، ورؤية المملكة 2030، مثمناً الدور الفاعل الذي يشارك من خلاله المتطوعون في مسيرة التنمية والازدهار، مترجمين دلالات العمل التطوعي بصفته سلوكاً حضارياً يجسد صورة من صور التكافل والاستشعار بالمسؤولية الاجتماعية.