الرياضة الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع فريق البولو الأرجنتيني (لا دولفينا)

البلاد- العلا

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكة إستراتيجية مع فريق البولو الأرجنتيني، (لا دولفينا)، بهدف تمكين وتعزيز مكانة العلا؛ لتكون الوجهة الأولى لبولو الصحراء، وغيرها من الرياضات التراثية وفعاليات الفروسية.

وجرى توقيع الشراكة على هامش بطولة “ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء”، وتتضمن الشراكة توفير الأسس التقنية لنجاح البطولة السنوية المرموقة، فضلاً عن تقديم فعاليات جديدة في المستقبل.

وتنص الشراكة كذلك على تأسيس أكاديمية للبولو في العلا، بالإضافة إلى التخطيط لبرامج تدريبية وتنفيذها موجهة لأفراد المجتمع والزوار والمهتمين بتعلم الرياضة من السعوديين بإشراف أفضل المدربين واللاعبين العالميين، كما سيوفر الفريق خيولاً للمشاركة في بطولات البولو في العلا. ويضم الفريق أدولفو كامبياسو إلى جانب عدد من اللاعبين البارزين، الذين سيوظفون معرفتهم وخبرتهم العميقة في توسيع نطاق رياضة البولو في العلا. وتستقطب الشراكة اهتمام المجتمع الرياضي ومجتمع البولو العالمي، وعشاق الفروسية؛ إذ تشكّل مرحلةً جديدة في نمو رياضة الفروسية بشكل عام، والبولو بشكل خاص، وترسخ دور العلا؛ كوجهة شتوية رائدة لبطولات الفروسية من خلال توظيف التقنيات المتقدمة، واستقطاب اللاعبين والفرق ومحبي البولو إلى العلا. وتنعكس الشراكة إيجابا على الرياضات التراثية إلى جانب رياضات الفروسية في العلا، حيث تعزز التقاليد والإرث الثقافي المرتبط بالخيول في المملكة، وتتيح توسيع مجال السياحة إلى أسواق جديدة من جمهور عالمي شغوف بهذه الرياضة. كما تساهم الشراكة بين الطرفين في إيجاد مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية والتفاعل الاجتماعي بما يعزز المشاركة الفعالة في تحقيق التطوير الشامل للعلا.