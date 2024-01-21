الإعلان عن مراحل سباق طواف العلا 2024 وأسماء الفرق المشاركة

البلاد- جدة
كشفت اللجنة المنظمة لـطواف العلا 2024″، والذي سيقام في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 30 يناير حتى 3 فبراير المقبل، عن مراحل السباق، التي تتكون من خمس مراحل، تمتد لمسافة 811,2 كلم.
وتتيح مراحل السباق، المجال أمام الدراجين المتميزين في المرتفعات والسباقات السريعة لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الاستثنائية، من خلال مسار السباق حول المنطقة التاريخية للعلا، والتي تزخر بعدد من المواقع الخلابة؛ مثل محطة قطار المنشية، ومحمية شرعان الطبيعية، والحجر الموقع الأثري المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وستكون مراحل جولة العلا 2024 على النحو التالي:
المرحلة الأولى (الثلاثاء 30 يناير): من محطة قطار المنشية إلى محطة قطار المنشية بمسافة 149.1 كلم.
المرحلة الثانية (الأربعاء 31 يناير): من المتنزه الشتوي إلى محمية شرعان الطبيعية بمسافة 199.1 كلم.
المرحلة الثالثة (الخميس 1 فبراير): من مطار العلا الدولي حتى مسار كأس العلا للهجن بمسافة 170.6 كلم.
المرحلة الرابعة (الجمعة 2 فبراير): من الحجر إلى مرايا بمسافة 142.2 كلم.
المرحلة الخامسة (السبت 3 فبراير): من البلدة القديمة في العلا إلى مطل حرة عويرض بمسافة 150.2 كلم.