الرياضة

الأخضر السعودي يعبر قيرغيزستان ويتأهل لثمن نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1445 هـ      21 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
ضمن الأخضر السعودي التأهل لثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر حاليًا، وذلك بعد تغلبه على منتخب قيرغيزستان بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أحمد بن علي في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة للمسابقة.

تقدم المنتخب الوطني في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول بهدف سجله لاعبه محمد كنو، بعدما وصلته كرة من سعود عبدالحميد أسكنها الشباك. وعزز فيصل الغامدي تقدم المنتخب الوطني بهدف ثانِ في الدقيقة 84

بهذا الفوز، رفع الأخضر السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما يحل منتخب تايلاند في الوصافة برصيد 4 نقاط، ثم منتخب عمان بنقطة واحدة، وأخيرًا يأتي منتخب قيرغيزستان بلا رصيد.
وفي الجولة الثالثة، سيلتقي الأخضر مع تايلاند، وتواجه عمان قيرغيزستان.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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