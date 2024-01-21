الأخضر السعودي يعبر قيرغيزستان ويتأهل لثمن نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
ضمن الأخضر السعودي التأهل لثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر حاليًا، وذلك بعد تغلبه على منتخب قيرغيزستان بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أحمد بن علي في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة للمسابقة.
تقدم المنتخب الوطني في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول بهدف سجله لاعبه محمد كنو، بعدما وصلته كرة من سعود عبدالحميد أسكنها الشباك. وعزز فيصل الغامدي تقدم المنتخب الوطني بهدف ثانِ في الدقيقة 84
بهذا الفوز، رفع الأخضر السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما يحل منتخب تايلاند في الوصافة برصيد 4 نقاط، ثم منتخب عمان بنقطة واحدة، وأخيرًا يأتي منتخب قيرغيزستان بلا رصيد.
وفي الجولة الثالثة، سيلتقي الأخضر مع تايلاند، وتواجه عمان قيرغيزستان.
🇸🇦🔥ما يمشي
جماهير الأخضر السعودي تُشعل المدرجات بعد تسجيل الهدف الأول 🤩#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/jNmCPJvy8R
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024
⚽️🔥 المنتخب السعودي يتقدم 1-0 على قيرغيزستان عبر محمد كنو#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قيرغيزستان_السعودية#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/oDxukmjtSF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024