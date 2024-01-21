“الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في (36) موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (36) موقعًا حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في متوسطة كبد بمحافظة عيون الجواء لمدة يومين، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للنساء في مجمع القويع التعليمي للبنات بمدينة بريدة, وفي المتوسطة الخامسة للبنات بمحافظة البدائع، ويوم الثلاثاء في مجمع الأمير سلطان للبنات بمدينة بريدة لمدة يوم لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في متوسطة وثانوية الطراق والمخرم بمحافظة عيون الجواء لمدة يومين، وللنساء في الثانوية الأولى للبنات بمحافظة البدائع، وفي مجمع حويلان التعليمي للبنات بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في المتوسطة الثانية للبنات بمحافظة المخواة لمدة يومين، ويوم الاثنين في المتوسطة الأولى للبنات بمحافظة قلوة، ويوم الثلاثاء في مجمع الشعراء للبنات بمحافظة الشعراء، وللرجال في مدرسة الإمام القرطبي بمحافظة قلوة لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مدرسة البراء بن مالك بمحافظة غامد الزناد، وللنساء في مدرسة ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم ومتوسطة ناون للبنات بمحافظة المخواة لمدة يومين لكل منهما، وفي مدرسة ابن سيناء بمحافظة قلوة لمدة يوم واحد.

وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة أضم لمدة أسبوع, وللرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف يوم الاثنين خدماتها بمدينة سكاكا في مدرسة المتقدمة الاهلية للبنين، وللنساء في المتوسطة التاسعة للبنات, ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مدارس الفيصل وقرطبة للبنين، وللنساء في المتوسطة الثانية للبنات لمدة يومين لكل موقع.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في المتوسطة الأولى للبنات بالهفوف بمحافظة الأحساء لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في المتوسطة التاسعة بالجبيل الصناعية لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران اليوم خدماتها للرجال في محافظة حبونا لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة اليوم في مدرسة الصليعاء للبنات بمحافظة يدمه لمدة يومين.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة عسير اليوم بتقدم خدماتها للرجال والنساء في محافظة البرك, وفي مركز صمخ لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في محافظة تنومة لمدة يومين.

وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في ثانوية الحكمة للبنين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في ثانوية قفار للبنات لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم بتقدم خدماتها للرجال في مدرسة القيروان الابتدائية بمحافظة رفحاء، وللنساء في الثانوية الرابعة للبنات بمحافظة طريف لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مركز شعبة النصاب بمحافظة رفحاء لمدة ثلاثة أيام.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة تبوك اليوم خدماتها للرجال والنساء في دار رعاية الأيتام لمدة أسبوع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.