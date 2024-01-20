منتخب أنجولا يتغلب على موريتانيا 2/3 في أمم أفريقيا

⚽️🚀 صاروخية لا تصد ولا ترد من كويتا تعيد الأمل لموريتانيا في العودة على مستوى النتيجة#كأس_أمم_إفريقيا | #موريتانيا_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/HDprkOcVRO

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024