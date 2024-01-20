منتخب أنجولا يتغلب على موريتانيا 2/3 في أمم أفريقيا

جدة- محمود العوضي
تغلب منتخب أنجولا على نظيره الموريتاني بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع المنتخبينعلى ملعب السلام بمدينة بواكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المُقامة في كوت ديفوار حتى 11 من فبراير المقبل.
أحرز الهدف الأول لأنجولا جيلسون دالا في الدقيقة 30 من الشوط الأول، وتعادل لموريتانيا سيدي بونا عمار في الدقيقة 43 من الشوط الأول، ثم تقدم جيلسون دالا مرة أخرى لأنجولا في الدقيقة 50 من الشوط الثاني، بعدها عزز جيلبرتو تقدم منتخب أنجولا بالهدف الثالث في الدقيقة 53 من الشوط الثاني، وقلص الفارق أبو بكاري كويتا بهدف لموريتانيا في الدقيقة 58 من الشوط الثاني.
بتلك النتيجة، تتصدر أنجولا المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم تأتي بوركينا فاسو ثانيا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف، ثم الجزائر برصيد نقطتين، فموريتانيا بلا رصيد.
⚽️🥅 جيلسون دالا يفتتح التسجيل للمنتخب الأنغولي#كأس_أمم_إفريقيا | #موريتانيا_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/1RxtCP0dPG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
⚽️🥅 المنتخب الموريتاني يدرك التعادل عبر لاعبه بونا عمار#كأس_أمم_إفريقيا | #موريتانيا_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/oeCQzWgQo0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
⚽️🥅 جيلسون دالا يُعيد التقدم لمنتخب أنغولا#كأس_أمم_إفريقيا | #موريتانيا_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/h4oVMrzlAJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
⚽️🥅 جيلبيرتو يزيد من متاعب موريتانيا بهدف ثالث#كأس_أمم_إفريقيا | #موريتانيا_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/e13xQ0O20g
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
⚽️🚀 صاروخية لا تصد ولا ترد من كويتا تعيد الأمل لموريتانيا في العودة على مستوى النتيجة#كأس_أمم_إفريقيا | #موريتانيا_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/HDprkOcVRO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024