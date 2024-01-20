الرياضة

منتخب أنجولا يتغلب على موريتانيا 2/3 في أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time10 / رجب / 1445 هـ      20 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تغلب منتخب أنجولا على نظيره الموريتاني بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع المنتخبينعلى ملعب السلام بمدينة بواكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المُقامة في كوت ديفوار حتى 11 من فبراير المقبل.

أحرز الهدف الأول لأنجولا جيلسون دالا في الدقيقة 30 من الشوط الأول، وتعادل لموريتانيا سيدي بونا عمار في الدقيقة 43 من الشوط الأول، ثم تقدم جيلسون دالا مرة أخرى لأنجولا في الدقيقة 50 من الشوط الثاني، بعدها عزز جيلبرتو تقدم منتخب أنجولا بالهدف الثالث في الدقيقة 53 من الشوط الثاني، وقلص الفارق أبو بكاري كويتا بهدف لموريتانيا في الدقيقة 58 من الشوط الثاني.

بتلك النتيجة، تتصدر أنجولا المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم تأتي بوركينا فاسو ثانيا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف، ثم الجزائر برصيد نقطتين، فموريتانيا بلا رصيد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *