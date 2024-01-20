فريق السعودية يتوج ببطولة العلا لبولو الصحراء

توج فريق السعودية للبولو بلقب بطولة ريتشارد ميلا العُلا لبولو الصحراء التي اختتمت اليوم في قرية الفرسان للفروسية بالعُلا، وذلك بعد فوزه على فريق ريتشارد ميل بنتيجة 9 – 5، وسلم كأس البطولة عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو وعبير العقل الرئيس التنفيذي “المكلف” للهيئة الملكية بمحافظة العلا.
وأنهى فريق العلا مشواره في البطولة بالمركز الثالث، بينما حل فريق تيماء في المركز الرابع.
وحصل بابلو ماكدونو على جائزة أفضل هدف، ونال أدلفو كامبياسو (السعودية) جائزة الهداف، وحصل صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن عباس (خيبر) على جائزة اللاعب الواعد، وحصد سايو دانتاتا (السعودية) جائزة أفضل لاعب، ونالت ميلسا قانزي (السعودية) على جائزة أفضل لاعبة، فيما تسلمت يوانا هانبري (ريتشارد ميل) جائزة الروح الرياضية.
الجدير بالذكر أن البطولة شارك فيها 8 فرق ( العلا، ريتشارد ميل، الخطوط السعودية، بنتلي، تيماء، خيبر، دادان، ساب الأول) تنافسوا على مدى 4 أيام،
من جهته، وصف فيصل بن دويس، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو، رئيس البطولة، الاقبال الكبير على البطولة بالنجاح المبهر ودليل على العلاقة الوثيقة بتراث الفروسية التي تمتد لآلاف السنين.
وأضاف: ” حافظت رياضة البولو على مكانتها في قلب الجمهور السعودي، ونتطلع لتعزيزها بشكل أكبر في المستقبل القريب، مقدما شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لاهتمامه بنجاح البطولة وتحقيق أهداف إستراتيجية اللجنة، ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان.
فيما قال زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: “نود أن نعرب عن خالص امتناننا لشركائنا في الاتحاد السعودي للبولو لدعمهم الثابت ومساهماتهم، التي لا تقدر بثمن لتنظيم هذه البطولة ولما كان لهم من دورٍ محوري ٍفي البطولة. كما نود أن نقدم شكرنا للاعبين الموهوبين و الرعاة الرسميين والجماهير المتحمسة والذين ساهموا في جعل هذه البطولة ذات أثر كبير سيبقى طويلا في الذاكرة”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م