شاهد | أهداف مباراة الجزائر وبوركينا فاسو 2-2

اقتنص منتخب الجزائر تعادلًا ثمينًا في الرمق الأخير من بوركينا فاسو بنتيجة (2-2) في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2023.



ورفع منتخب (محاربو الصحراء) رصيده إلى نقطتين من نعادلين متتاليين في وصافة المجموعة، فيما تتصدر بوركينا فاسو بواقع 4 نقاط من انتصار وتعادل.



رأسية المهاجم محمد كوناتي أنهت الشوط الأول بتقدّم بوركينا فاسو بهدف نظيف، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.



بغداد بونجاح عدّل النتيجة للجزائر في الدقيقة 51، غير أن بوركينا فاسو تقدّمت مجددًا بالدقيقة 71، لكن بونجاح أدرك التعادل في الدقيقة الخامسة بعد التسعين.

أهداف الجزائر وبوركينا فاسو 2-2