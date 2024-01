شاهد | أهداف مباراة أرسنال وكريستال بالاس 5-0

أمطر أرسنال شباك ضيفه كريستال بالاس بخمسة أهداف نظيفة اليوم السبت، لحساب المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).



ورفع الـ(غانرز) رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث على لائحة الدوري الإنجليزي، في حين تعثرّ كريستال بالاس للمباراة الثالثة تواليًا وبقى بالمركز الـ14.





أهداف أرسنال ضد كريستال بدأها البرازيلي غابريل في الدقيقة 11، وأضاف الثاني حارس مرمى كريستال بالاس دين هندرسون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 37.



تواصلت أهداف أرسنال في مرمى كريستال بالاس بالشوط الثاني عبر لياندرو تروسارد بالدقيقة 59، ثم المهاجم البرازيلي البديل غابريل مارتينيلي 94 و95.



أهداف مباراة أرسنال وكريستال بالاس 5-0

GOAL!!!

Gabriel scores a second header thanks to a Bukayo Saka corner!#beINPL #AFC #CPFC #ARSCRY pic.twitter.com/ElAO6bgDZb

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 20, 2024