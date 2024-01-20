الرياضة

المنتخب الأردني يتعادل مع نظيره الكوري الجنوبي في كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time10 / رجب / 1445 هـ      20 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

فرط المنتخب الأردني في فوز كان في المتناول، ورضي بالتعادل مع منتخب كوريا الجنوبية، عندما سجّل هدفاً عكسياً في الرمق الأخير؛ ليخيّم تعادل مثير 2-2 على مواجهتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس آسيا قطر 2023. أقيم اللقاء المثير على ملعب الثمامة في الدوحة أمام 36627 متفرجاً.

سجّل لكوريا نجمها هيونغ-مين سون في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، واللاعب يزن العرب (90+1 خطأ في مرمى فريقه)، فيما أحرز هدفي منتخب الأردن يونغ-وو بارك (خطأ في مرمى فريقه) في الدقيقة 37، ويزن النعيمات في الدقيقة(45+6).

بتلك النتيجة، حافظ نشامى الأردن على الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، مقترباً من التأهل إلى دور الـ16، بعد فوزه افتتاحاً على ماليزيا 4-0، في حين تلعب البحرين وماليزيا لاحقاً.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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