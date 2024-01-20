المنتخب الأردني يتعادل مع نظيره الكوري الجنوبي في كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
فرط المنتخب الأردني في فوز كان في المتناول، ورضي بالتعادل مع منتخب كوريا الجنوبية، عندما سجّل هدفاً عكسياً في الرمق الأخير؛ ليخيّم تعادل مثير 2-2 على مواجهتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس آسيا قطر 2023. أقيم اللقاء المثير على ملعب الثمامة في الدوحة أمام 36627 متفرجاً.
سجّل لكوريا نجمها هيونغ-مين سون في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، واللاعب يزن العرب (90+1 خطأ في مرمى فريقه)، فيما أحرز هدفي منتخب الأردن يونغ-وو بارك (خطأ في مرمى فريقه) في الدقيقة 37، ويزن النعيمات في الدقيقة(45+6).
بتلك النتيجة، حافظ نشامى الأردن على الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، مقترباً من التأهل إلى دور الـ16، بعد فوزه افتتاحاً على ماليزيا 4-0، في حين تلعب البحرين وماليزيا لاحقاً.
كوريا الجنوبية تقتنص التعادل من الأردن في الوقت القاتل
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/7CajKlZKLV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024