القصاص من مواطن ضرب آخر وألقاه في خزان ماء مما أدى إلى وفاته

حائل : البلاد

نفذت وزارة الداخلية، اليوم في منطقة حائل حُكم القتل قصاصاً بـ/ خالد بن محمد بن ناجي الشمري – سعودي الجنسية – إثر إقدامه على قتل / نايف بن سعود بن حبيب التميمي – سعودي الجنسية -، وذلك بضربه وإلقائه في خزان ماء مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبحسب بيان وزارة الداخلية فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.