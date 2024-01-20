الرياضة الخميس المقبل.. انطلاق بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة لـ ” مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي”

الرياض – هاني البشر

برعاية مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية تنطلق بطولة عروض جمال الخيل العربية الأصيلة لمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في الخامس والعشرين من الشهر الحالي ولمدة ثلاثة أيام متتالية في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض وسط مشاركة مايزيد عن” 200 ” رأس من نخبة الجياد العربية الأصيلة ل ” 111 “ مالك خيل من تسعة دول مختلفة من دول العالم . تتنافس نخبة الجياد المشاركة على ألقاب البطولات في هذا المهرجان العالمي الذي يحمل أعلى تصنيف قمة عروض الجمال للخيل العربية في العالم ( تايتل شو ) وعلى الجوائز المليونية المقدمة . البطولة التي تعد إحدى فعاليات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، وهي حدث عالمي مرموقاً يعرض من خلاله فخامة الخيل العربية الأصيلة، التي تقام تحت إشراف منظمة الإيكاهو وتحت مظلة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. تشهد البطولة في كل نسخة حضوراً كثيفاً ومميزاً للمهتمين من مختلف دول العالم؛ لذا أكد المدير العام للمهرجان الأستاذ صلاح العلي أن إدارة المهرجان أكملت كافة الاستعدادات لإستقبال الخيل المشاركة، كما عبر عن حرصه الشديد على تجهيزات النسخة الحالية من المهرجان، كما هو الحال في النسخ الماضية ليظهر المهرجان بالشكل الذي يليق، ويمثل المملكة العربية السعودية.