الاتفاق يواجه أم صلال القطري في بطولة الوحدة الدولية الودية

الدمام- البلاد
يواجه فريق الاتفاق الاول لكرة القدم فريق أم صلال القطري مساء اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبوظبي ضمن منافسات بطولة الوحدة الدولية الودية .
وقد أنهى الفريق استعداداته في التدريب الأخير الذي أقيم صباح الجمعة على ملعب معسكر أبو ظبي؛ تحضيراً للمواجهة، التي تأتي ضمن استعدادات فارس الدهناء في معسكر الإمارات، الذي يستمر حتى 28 يناير الجاري؛ تحضيراً لبقية منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.
وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على تمارين وقائية والإحماء، ثم تركز بعد ذلك التدريب على التكتيك الذي سينتهجه فارس الدهناء أمام الفريق القطري، قبل أن يختتم التدريب بتقسيمة على جزء من الملعب. فيما خصص الجهاز الفني في الفترة المسائية تدريبا استشفائيا للاعبي الفريق في مسبح المعسكر.
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