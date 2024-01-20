ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 24927

القدس : متابعات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 106 على التوالي إلى 24927 شهيدا، والجرحى إلى 62388، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 165 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 280 خلال الساعات 24 الماضية، لافتة النظر إلى أن الوضع الصحي لمئات آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة وشمالها كارثي، مع توقف المستشفيات وتدمير الاحتلال لها، وقطع الاحتلال الإسرائيلي لكافة إمدادات الغذاء والدواء والمياه عن تلك المناطق، التي انهارت فيها المنظومة الصحية بالكامل، وتفشت الأمراض والأوبئة في صفوف النازحين .