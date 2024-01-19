الرياضة

هندرسون يغادر الاتفاق وينتقل لأياكس أمستردام

صحيفة البلادaccess_time9 / رجب / 1445 هـ      19 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن نادي الاتفاق فسخ عقد لاعبه الإنجليزي جوردان هندرسون، لاعب الفريق، بعد 7 أشهر من انتقاله إلى فارس الدهناء، ليرحل عن النادي خلال الانتقالات الشتوية، وينضم إلى نادي أياكس أمستردام، الذي أعلن لاحقًا عن تعاقده مع اللاعب.

وقال نادي الاتفاق في بيان عبر موقعه الرسمي: “أعلن نادي الاتفاق من دوري روشن السعودي وجوردان هندرسون عن اتفاق متبادل، لإنهاء عقد اللاعب مع النادي بشكل فوري. جاء هذا القرار بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودي”.

وقال سامر المسحل رئيس نادي الاتفاق السعودي: “يود النادي أن يشكر جوردان على جهوده، ويتمنى له التوفيق في مستقبله. نحن دائمًا نحترم لاعبينا، يعتقد النادي وجوردان أن هذا القرار السريع، من دون أي تأخير أو تشتيت إضافي، تم اتخاذه لصالح النادي بشكل عام ولصالح جوردان”.

من جانبه، قدّم هندرسون الشكر لنادي الاتفاق، وذلك بقوله: “أود أن أشكر النادي والجماهير وجميع الأشخاص المعنيين على هذه الفرصة، وأتمنى لهم التوفيق خلال باقي الموسم، هُناك الكثير من العمل الشاق الذي يتم بذله، والذي أعلم أنه سيتسبب في النجاح مستقبلًا”.

 

وقال النادي الهولندي في بيان عبر موقعه الرسمي: “لقد توصل أياكس إلى اتفاق مع جوردان هندرسون، بشأن انتقاله إلى نادينا، بعد إنهاء عقده مع الاتفاق السعودي”.

وأوضح النادي الهولندي أنّ البالغ من العمر 33 عامًا، وقع على عقد معه لمدة عامين ونصف، ليستمر اللاعب الأسبق لليفربول مع أياكس حتى 30 يونيو 2026.
يُشار إلى أنّ جوردان هندرسون ارتبط بأندية أوروبية أخرى، على غرار بايرن ميونخ الألماني، وعدد من الأندية في الدوري الإنجليزي، مثل تشيلسي وكريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد، لكن لم يدخل أيّ نادٍ منها في مفاوضات لضم النجم المُخضرم.
يُذكر أنّ هندرسون شارك مع الاتفاق في 19 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تقديم 5 تمريرات حاسمة، ويحتل فريقه السابق حاليًّا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 25 نقطة، وبفارق 28 نقطة عن الهلال المتصدر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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