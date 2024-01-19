هندرسون يغادر الاتفاق وينتقل لأياكس أمستردام

البلاد- جدة
أعلن نادي الاتفاق فسخ عقد لاعبه الإنجليزي جوردان هندرسون، لاعب الفريق، بعد 7 أشهر من انتقاله إلى فارس الدهناء، ليرحل عن النادي خلال الانتقالات الشتوية، وينضم إلى نادي أياكس أمستردام، الذي أعلن لاحقًا عن تعاقده مع اللاعب.
وقال نادي الاتفاق في بيان عبر موقعه الرسمي: “أعلن نادي الاتفاق من دوري روشن السعودي وجوردان هندرسون عن اتفاق متبادل، لإنهاء عقد اللاعب مع النادي بشكل فوري. جاء هذا القرار بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودي”.
وقال سامر المسحل رئيس نادي الاتفاق السعودي: “يود النادي أن يشكر جوردان على جهوده، ويتمنى له التوفيق في مستقبله. نحن دائمًا نحترم لاعبينا، يعتقد النادي وجوردان أن هذا القرار السريع، من دون أي تأخير أو تشتيت إضافي، تم اتخاذه لصالح النادي بشكل عام ولصالح جوردان”.
من جانبه، قدّم هندرسون الشكر لنادي الاتفاق، وذلك بقوله: “أود أن أشكر النادي والجماهير وجميع الأشخاص المعنيين على هذه الفرصة، وأتمنى لهم التوفيق خلال باقي الموسم، هُناك الكثير من العمل الشاق الذي يتم بذله، والذي أعلم أنه سيتسبب في النجاح مستقبلًا”.
‘You’re looking sharp!’ 💪 pic.twitter.com/I3VqsKp3J7
— AFC Ajax (@AFCAjax) January 19, 2024