نابولي يعبر إلى نهائي السوبر الإيطالي بثلاثية فيورنتينا

الرياض – هاني البشر
حجز نابولي بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي، وذلك بعد انتصاره على فريق فيورنتينا بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت أمسية الخميس، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في البطولة التي تستضيفها المملكة للمرة الرابعة.
نجح نابولي بافتتاح اللقاء عند الدقيقة الـ22 من زمن الشوط الأول، وبإمضاءٍ من الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، إذ شهد النصف الأول من اللقاء محاولات قوية من منافسهِ فيورنتينا، الذي سجلَ هدفاً ملغياً؛ بداعي التسلل، ومن ثم تحصّل على ركلةِ جزاء، أهدرها الفرنسي جوناثان إيكوني عند الدقيقة الـ44 قبل نهاية الشوط.
وفي شوط اللقاء الثاني، تمكن فريق نابولي من مضاعفة النتيجة عند الدقيقة الـ84 عن طريق الإيطالي أليسيو زيربين، الذي أضاف هدفه الثاني شخصياً والثالث لفريقه عند الدقيقة الـ85، بعد هفوةٍ دفاعيةٍ من فريق فيورنتينا، ليعبر إلى المباراة النهائية، التي ستقام يوم الاثنين المقبل، منتظرًا الفائز من المواجهة الثانية بين إنتر ميلان ولاتسيو التي ستقام اليوم الجمعة 19 يناير.
يشار إلى أن هذه البطولة تعد ضمن حزمةٍ من الفعاليات التي تستضيفها المملكة، وتندرج تحت برنامج جودة الحياة، باعتبارها موطناً للأحداث العالمية، ووجهةً دائمةً للرياضيين.