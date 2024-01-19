الرياضة مورينيو يقترب من دوري روشن السعودي

البلاد- جدة أكدت تقارير إنجليزية، اليوم الجمعة أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، اتفق مع نادي الشباب السعودي على قيادة الفريق الأول فيه خلال الفترة القادمة. وقالت صحيفة ميرور البريطانية: إن المدرب البرتغالي توصل إلى اتفاق شفهي مع إدارة الشباب السعودي ليصبح المدير الفني الجديد للنادي، بعدما عقد أمس الخميس اجتماعًا مع دومينيكو تيتي المدير الرياضي للفريق الشبابي. وأوضحت أن جوزيه مورينيو وافق على عرض الشباب، الذي قُدم له، وبدأ الاستعداد للانتقال إلى المملكة العربية السعودية وسيتجه إلى هناك خلال الأيام القليلة القادمة، لإتمام باقي التفاصيل والإعلان عن الصفقة رسميًا. وبينت الصحيفة نقلًا عن مصادر قريبة من المفاوضات أن المدرب البرتغالي اشترط على إدارة النادي إجراء بعض التعاقدات الكبيرة في الصيف، حتى ينهض بالفريق ويجعله منافسًا قويًا على البطولات.