شاهد | مصر تفرض التعادل على غانا في مباراة مثير بكأس إفريقيا

أبقى منتخب مصر على حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا، بتعادله الصعب أمام غانا (2-2) سهرة الخميس في الجولة الثانية من المجموعات.

ورفع منتخب (الفراعنة) رصيده إلى نقطتين في وصافة المجموعة الثانية من البطولة، بعد أن تعادل في المباراة الافتتاحية أمام منتخب موزمبيق بنفس النتيجة (2-2).

في ملعب (فيليكس هوفوي بواني) بالعاصمة أبيدجان، أفلتت مصر من خسارة شبه مؤكدة، في حين بقت غانا في قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة من جولتين.

سجّل هدفي غانا نجم وست هام يونايتد، محمد قدوس في الدقيقتين 45 و71، فيما أحرز لمنتخب مصر كل من عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقيقتين 69 و74.

يظل منتخب الرأس الأخضر متصدرًا للمجموعة بـ3 نقاط، ويلعب الجمعة مباراة الجولة الثانية أمام موزمبيق، حيث أمامه فرصة لحسم التأهل والوصول للنقطة السادسة.

شاهد أهداف مباراة مصر وغانا 2-2