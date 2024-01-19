الرياضة

شاهد | السنغال تهزم الكاميرون وتتأهل إلى ثمن النهائي

محمد ابو الوفاaccess_time9 / رجب / 1445 هـ      19 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
السنغال تفوز على الكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2023

حجز منتخب السنغال -حامل اللقب- بطاقة عبوره إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، بفوزه على الكاميرون (3-1) أمسية الجمعة، في الجولة الثانية من المجموعات.


ورفع منتخب (أسود التيرانجا) رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة ليتأهل رسميًا إلى الدور الثاني، بعد فوزه الكبير في المباراة الافتتاحية على جامبيا (3-0).


دارت أحداث المباراة في ملعب (تشارلز كونان باني) في مدينة ياموسوكرو وسط حضور جماهيري فوق المتوسط، وأدارها تحكيميًا الحكم السوداني علي محمود إسماعيل.


سجّل لمنتخب السنغال كل من إسماعيلا سار في الدقيقة 16 وحبيبو ديالو (71) وساديو ماني (95)، فيما أحرز هدف منتخب الكاميرون جان تشارلز كاستيليتو (83).

 

شاهد أهداف السنغال والكاميرون 3-1

 

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