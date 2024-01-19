“سبيس إكس” تطلق ثالث رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية

واشنطن : د ب أ

قالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إنه جرى إطلاق ثالث رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنها أربعة أوروبيين يوم الخميس.

وكان على متن الكبسولة “كرو دراجون” التابعة لشركة الفضاء الخاصة “سبيس إكس” رائد الفضاء الإسباني السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا والإيطالي والتر فيلادي والسويدي ماركوس واندت والتركي ألبير غزر أوجي، وانطلقت في الساعة 4:49 مساء (2149 بتوقيت جرينتش) من مركز كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت ناسا إنه من المتوقع أن تلتحم الكبسولة بالمحطة في الساعة 4:19 صباحا.

ويعتبر غزر أوجي أول مواطن تركي يسافر إلى الفضاء الخارجي، وقالت ناسا إن رواد الفضاء الأربعة سيبقون في محطة الفضاء الدولية لمدة أسبوعين تقريبا سيجرون خلالها العديد من التجارب.

يشار إلى أن الرحلة تنظمها شركة رحلات الفضاء الخاصة “أكسيوم سبيس” بالتعاون مع وكالة “ناسا” وشركة “سبيس إكس” التابعة للملياردير إيلون ماسك مالك شركة “تيسلا”.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، دفع كل راكب حوالي 50 مليون يورو ( 4ر54 مليون دولار) مقابل الرحلة، وكانت شركة أكسيوم قد نجحت بالفعل في إرسال رحلتين خاصتين إلى الفضاء.

وفي مايو 2023، سافرت رائدة الفضاء السابقة في ناسا بيجي ويتسون، وسائق السباقات السابق جون شوفنر، ورائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي، إلى محطة الفضاء الدولية.

يشار إلى أن سائحي الفضاء من الأفراد قد ذهبوا إلى المحطة الفضائية عدة مرات من قبل، لكن مهمات اكسيوم كانت الأولى التي تتكون من أطقم خاصة بالكامل.

وترى شركة “اكسيوم سبيس”، التي تأسست في هيوستن، تكساس، في عام 2016 على يد المدير السابق لوكالة ناسا مايكل سوفريديني ورجل الأعمال الإيراني الأمريكي كام جفاريان، نفسها لاعبا رئيسيا مستقبليا في سوق الفضاء. وتعتزم إنشاء محطة فضائية تجارية خاصة بها، وقد كلفتها وكالة ناسا بالفعل ببناء وحدة تجارية لمحطة الفضاء الدولية.