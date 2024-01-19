الرياضة حلبة الدرعية تستعد لاحتضان سباق فورمولا إي 2024

البلاد- الرياض

تتجه الأنظار نحو الدرعية التاريخية، مع استعدادها بعد أسبوع من الآن لاحتضان الجولتين الثانية والثالثة من بطولة العالم إي بي بي للفورمولا إي، بتاريخ 26 و 27 يناير، وذلك بعد ختام الجولة الأولى والافتتاحية من موسم 2024، التي أقيمت في مكسيكو سيتي، وفاز بها الألماني باسكال ويرلين سائق فريق تاغ هوير بورشه، الفائز أيضًا بلقب سباق الدرعية إي بري في العام الماضي. ويعود السباق في نسخته السادسة نهاية الأسبوع المقبل عبر أرجاء المنطقة التاريخية المسجلة بموقع التراث العالمي لليونسكو، وبمشاركة نخبة السائقين من مختلف الفرق العالمية، ليضمن لجماهير وعشاق رياضة المحركات أجواء حماسية داخل الحلبة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات خارج الحلبة والتي تناسب جميع أفراد العائلة. وسيشهد سباق الدرعية إي بري فورمولا إي 2024، مشاركة 22 من نخبة السائقين والذين يمثلون 11 فريقًا عالميًا للمشاركة في الحدث المرتقب، يتقدمهم سائق فريق أندريتي جلوبال وحامل لقب البطولة العالمية في العام الماضي البريطاني “جايك دينيس” الذي احتلّ المركز الثاني في كلتا الجولتين من سباق فورمولا إي الدرعية 2023، بالإضافة إلى 6 من حاملي ألقاب بطولة العالم السابقين. وبعد فوزه بالجولة الافتتاحية في مكسيكو سيتي نهاية الأسبوع الماضي وصل باسكال ويرلين، الفائز في الموسم الماضي، إلى المملكة العربية السعودية مفعماً بالحماسة والتفاؤل بأن يحظى هو وفريقه تاغ هوير بورشه بتسجيل نتائج قوية في الجولتين القادمتين. وفي تعليقه، قال ويرلين: “رغم الفوز الذي حققناه هنا العام الماضي وافتخارنا به، وما حظينا به من بداية موفقة للموسم في مكسيكو سيتي، إلا أن الحذر واجب دوماً، فقد تحتوي نسخة هذا العام على مزيد من التحديات ونحتاج لبذل قصارى جهدنا لتأكيد النصر، ومن جانبي أرى أن فوارق صغيرة في الزمن قد تؤدي إلى نتائج كبيرة. وأنا على ثقة بأن المواجهات ستحمل معها صعوبات جديدة يجب أن نستعد لها بكل تأكيد”. وتؤكد عودة سباق الفورمولا إي الدرعية 2024 على التزام المملكة العربية السعودية باستضافة أهم الأحداث الدولية في جميع الألعاب الرياضية. وتساهم في تمكين المملكة من توسيع شبكة علاقاتها وإظهار ثقافتها الرياضية بفخر للعالم، إذ توفر استضافة مثل هذه الأحداث فرصاً جديدة للمواطنين تحضّهم على السعي لتحقيق الأحلام وتحقيق الإمكانات. وبعد اختتام فعاليات الجولة الأولى الافتتاحية للموسم الجديد من بطولة الفورمولا إي وتحديد الفائزين، تتجه أنظار عشاق السرعة عبر جميع أنحاء العالم إلى الدرعية في المملكة العربية السعودية لمتابعة مجريات السباق المرتقب الذي يجمع نخبة من أمهر السائقين في العالم.