جزر الرأس الأخضر تقسو على موزمبيق وتتأهل لثمن نهائي أمم أفريقيا

محمود العوضي- جدة
حقق منتخب الرأس الأخضر فوزًا مستحقًا على حساب موزمبيق بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا .
وأقيمت مباراة الرأس الأخضر أمام موزمبيق اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد فيليكس “هوفويت بوانيي” في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها ساحل العاج.
سجل بيبي الهدف الأول لصالح الرأس الأخضر في الدقيقة 32، بينما أضاف ريان مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر اللقاء. واختتم كيفين بينا الثلاثية من تسديدة صاروخية سكنت مرمى موزمبيق في الدقيقة 69.
بهذه النتيجة، وصل رصيد فريق الرأس الأخضر للنقطة السادسة متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية، ليضمن صدارة المجموعة الثانية، ونال بطاقة التأهل الأولى إلى دور الـ16 من البطولة.
وكان منتخب الرأس الأخضر قد حقق الفوز على غانا بهدفين مقابل هدف، في مستهل مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا.
هدف… عابر للقارات🚀#كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/0L2M1PBKJ1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024
🚀صاروخية جديدة تستقر في شباك موزمبيق
#كأس_أمم_إفريقيا #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/r7iEFveZYq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024