الرياضة

جزر الرأس الأخضر تقسو على موزمبيق وتتأهل لثمن نهائي أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time9 / رجب / 1445 هـ      19 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق منتخب الرأس الأخضر فوزًا مستحقًا على حساب موزمبيق بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا .

وأقيمت مباراة الرأس الأخضر أمام موزمبيق اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد فيليكس “هوفويت بوانيي” في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها ساحل العاج.

سجل بيبي الهدف الأول لصالح الرأس الأخضر في الدقيقة 32، بينما أضاف ريان مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر اللقاء. واختتم كيفين بينا الثلاثية من تسديدة صاروخية سكنت مرمى موزمبيق في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة، وصل رصيد فريق الرأس الأخضر للنقطة السادسة متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية، ليضمن صدارة المجموعة الثانية، ونال بطاقة التأهل الأولى إلى دور الـ16 من البطولة.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد حقق الفوز على غانا بهدفين مقابل هدف، في مستهل مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *