الرياضة اختتام البطولة الوطنية التأهيلية الأولى للقوارب الشراعية بالجبيل

الدمام- البلاد

اختتمت بالهيئة الملكية بالجبيل “البطولة الوطنية التأهيلية الأولى للقوارب الشراعية ” التي نظمها الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، واستضافتها مدينة الجبيل الصناعية مؤخرًا. وقد أوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية فهد بن محمد الملحم، أن استضافة هذه البطولة تأتي ضمن اهتمام الهيئة الملكية بالجبيل في توفير بيئة اجتماعية ورياضية جاذبة ومحفزة؛ تلبي الاحتياجات التنموية في المدينة، بما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: يهدف البرنامج إلى تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضات المختلفة، والمساهمة في توسيع النشاط الرياضي في مدينة الجبيل الصناعية من خلال التعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية لتوسيع قاعدة الممارسين للعبة ورفع مستوى أدائهم. علماً بأن المنظمين للبطولة يعملون على تغيير شكل المضمار في كل مرة يتغير بها اتجاه الرياح، وذلك للحصول على مسار مناسب لانطلاق القوارب بشكل سهل وفعال. الجدير بالذكر أن البطولة تعد أول بطولات العام الحالي التي ينفذها الاتحاد، واشتملت على (3) سباقات يومياً في المضمار المعد لها بشاطئ الفناتير في مدينة الجبيل الصناعية.